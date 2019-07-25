هجوم الهلال الأبرز في معسكر النمسا

المواطن - مروة نبيل

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الخميس، إلى العاصمة الرياض، بعد خوضه لمعسكر خارجي في النمسا استمر لـ22 يومًا تقريبًا.

الهلال في النمسا

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 7 وديات في معسكر النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وكان هجوم الزعيم هو الأبرز في جميع المباريات.

وتمكن الهلال من حسم الـ7 مباريات الودية لصالحه، وحقق نتائج كبيرة خلال معسكر النمسا، ليُثبت خط هجوم الأزرق جاهزيته التامة لمنافسات الموسم الجديد.

كما ظهر دفاع الهلال في أفضل حالاته خلال المباريات الودية التي لعبها في معسكر النمسا، الأمر الذي طمأن الجهاز الفني بقيادة رازفان لوسيسكو على جاهزية اللاعبين.

وديات الهلال

وفاز الهلال في أولى مبارياته الودية على فريق سبيستال النمساوي بنتيجة 10/0، وواصل نتائجه الكبيرة باكتساح فريق رابيند النمساوي بنتيجة 11/0.

ونجح الهلال في الفوز على بودافوكي المجري بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على إليريا السلوفيني بثنائية نظيفة، وعاد الزعيم إلى نتائجه الكبيرة مرة أخرى بالفوز على بليد السلوفيني بعشرة أهداف.

وتغلب الهلال بعد ذلك على بريني غروسبلي السلوفيني بسباعية، قبل أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم معسكره الخارجي بالفوز على أودينيزي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، في السادس من شهر أغسطس المقبل، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.