هجوم جديد على عموري

المواطن - محمد سمعه

انتقد الناقد الرياضي عيسى الروقي، اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري” وذلك بسبب تأخره في الرد على عرض تجديد عقده مع الهلال في الفترة الأخيرة.

ونشر عيسى الروقي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: عموري نال في الموسم الماضي 30 مليون ريال بدون أن يلعب مع الهلال وتكفل النادي بمصاريف العلاج والعملية.

وأضاف عيسى الروقي: كان من المفترض عليه أن يردّ الجميل ويُوقع بالمبلغ الذي يكتبه الهلال.

وتابع الروقي: عرض الهلال 20 مليون ريال، رفض وطلب الزيادة وقام الهلال بزيادة العرض إلى 25 مليوناً منها 5 حوافز، وانتهت المهلة ولم يردّ.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، رفض رفضًا تامًا الحديث عن فتح ملف عموري وأضاف مجلس إدارة الأزرق أن الأنسب حاليًا هو تنفيذ القرار الحالي بإيقاف مفاوضات التجديد مع اللاعب الإماراتي.

ويُذكر أن نادر المرزوقي وكيل أعمال اللاعب عموري، قال عبر حسابه في تويتر أنه سيُصدر بيانًا في الوقت المناسب لكشف كافة التفاصيل عن مفاوضات الهلال مع عموري.

وأُصيب عموري بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.