هجوم حاد على حمدالله

المواطن - محمد سمعه

تعرّض اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر لانتقادات عنيفة، وذلك بسبب تأخره في الانضمام لمعسكر العالمي والمُقام حاليًا في دولة البرتغال.

وتحدّث الناقد الرياضي حسن عبدالقادر قائلًا: غياب حمدالله عن معسكر النصر غير مبرر، فهو لاعب كبير وهناك عقود تُحترم ويجب أن يُقدر أنه قدوة.

وأضاف حسن عبدالقادر: لم يشارك مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا؛ ولهذا فغيابه عن معسكر النصر غير مبرر، ويجب عليه احترام العقود.

أما الناقد الرياضي خالد الشعلان فقال: لا بد من أن يكون هناك حزم في موضوع اللاعب عبد الرزاق حمدالله من قبل إدارة النصر، لا يوجد أي لاعب أكبر من أي ناد، ومشكلة حمدالله تُشابه مشكلة اللاعب كهربا مع نادي الزمالك المصري، ويجب أن تُطبق اللوائح والقوانين على حمدالله بسبب غيابه.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رونار مدرب منتخب المغرب سابقًا، قرر استبعاد اللاعب حمدالله من معسكر المغرب قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر.

سبب الغضب

ويُذكر أن تقارير صحافية، كانت ذكرت بأن حمدالله غاضب من النصر بسبب عدم حصوله على مكافأة الفوز بالدوري، وذلك عن طريق زيادة القيمة المادية في عقده الجديد مع العالمي.

وارتبط حمدالله مؤخرًا بالانضمام لنادي الكويت الكويتي، أو لأحد الأندية الإيطالية.

وكان حمدالله أعلن أمس السبت أنه سينضم لمعسكر النصر غدًا الاثنين في البرتغال.