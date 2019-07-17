هدف يتوسع في برامج التأهيل بعد قرار الوزراء

المواطن - الرياض

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، محمد بن أحمد السديري أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يأتي داعمًا لزيادة الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وقال السديري إنه سيتم العمل في “هدف” على التوسع في برامج التأهيل والتدريب والتمكين؛ لتحقيق الفوائد المنشودة للمواطنين والمواطنات من هذا القرار.

جدير بالذكر أن القرار يشتمل على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار؛ وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوّة.

وقرار مزاولة الأنشطة التجارية ليس إلزاميًّا والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات؛ حيث إنه بهذا الشكل يمثل أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.