هذا ما يحدث عند إعادة تقديم طلب حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الإجراءات التي تتبع إعادة تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وقال حساب المواطن رداً على استفسار بهذا الشأن: في حال تم الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب قبل 10 يوليو ستتم دراسة أهليتك ضمن دورة الأهلية، لشهر أغسطس وبإمكانك معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك ثم الدخول على دراسة الأهلية.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.