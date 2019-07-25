هذا ما يحدث عند زواج مستفيدات حساب المواطن

المواطن - الرياض

يُعتبر تحديث البيانات من الأمور المهمة جدًا في حساب المواطن خاصة فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية وبيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة وغيرها.

وبعد زواج المستفيدة من حساب المواطن تتغير حالتها الاجتماعية لدى الأحوال المدنية الأمر الذي يؤثر على أهليتها في حساب المواطن ما يستوجب تحديث البيانات.

وقال حساب المواطن ردًا على امرأة تزوجت قبل يومين : في حال كانت الحالة الاجتماعية لديك ” متزوجة ” ستصبح حالة الأهلية لديك ” غير مؤهل” ولا بد من إضافتك كتابع مع رب الأسرة ” الزوج ” حتى لا يؤثر على نتيجة أهليته وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية سيتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حساب الزوج.

وتابع حساب المواطن : ويصرف الدعم للمتقدم الرئيسي حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا).



من جهة أخرى أعلن برنامج حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرين (شهر أغسطس 2019).

ودعا البرنامج الراغبين في التحقق من الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (هنا).

وكان حساب المواطن أكد في وقت سابق على أن صرف دعم الدفعة 21 من البرنامج ستكون يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، وذلك بدلًا عن يوم 10 أغسطس، وهو موعد الإيداع الرسمي في حساب المواطن.

يأتي هذا فيما تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.