هذا مسار القمر خلال الخسوف

المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أن القمر في حال خسوفه يمر بمنطقة شبه الظل وهي ما يسمى بالخسوف الكاذب (لا يدركه إلا حديد البصر).

وتابع الزعاق أن بعدها ينتقل القمر إلى مرحلة الظل الحقيقي وهو الخسوف الواضح، حيث سيدخل القمر في خسوف جزئي مساء اليوم الثلاثاء، مرحلة الظل الحقيقي الساعة الحادية عشرة ويدوم فيها ثلاث ساعات تقريبًا.

وأضاف الزعاق أن خسوف القمر يبدأ من الجهة الشرقية؛ لأن القمر يدور حول الأرض من الغرب إلى الشرق؛ ولهذا سكان المناطق الشرقية يشاهدون بداية الخسوف وسكان المناطق الغربية يشاهدون نهايته.

وأردف: في حال خسوف القمر لا ينعدم النور في جرم القمر؛ لأن الغلاف الغازي للأرض يعكس جزءًا من ضوء الشمس على صفحة القمر فيتحول لونه من الأبيض إلى الأحمر النحاسي المحروق.

ويشاهد سكان المملكة مساء اليوم خسوفًا جزئيًّا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي 02:00 صباحًا.

وسيشاهد خسوف القمر كذلك في كل من قارات: آسيا، أستراليا، إفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.