هذا موعد عودة WWE للمملكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أتمت WWE، وهي الجهة المعنية بتنظيم المصارعة الترفيهية وأحداثها المختلفة، استعداداتها لتنظيم الجولة الثانية لها هذا العام في المملكة والرابعة بشكل عام.

وحسب تقارير إعلامية، فإن WWE استقرت بشكل شبه رسمي على موعد العودة مجددًا إلى المملكة، حيث من المنتظر أن تكون جولتها الثانية في الرياض خلال يوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الشركة قامت بإلغاء الكثير من الأحداث الأوروبية قبل البدء في تحديد موعد نهائي لهذه الاحتفالية.

وقالت التقارير الإعلامية إن هذا التاريخ مبدئي وليس نهائياً، حيث قد يتعرض لبعض التعديلات سواء من جانب المملكة أو الاتحاد المسيطر على اللعبة، إلا أن الثابت هو أن هذا الحدث الترفيهي سيكون يوم جمعة.

ولم تعلن WWE عن موعد عودتها إلى المملكة بشكل رسمي، وإن كان تغييرها للعديد من تواريخ العروض الأوروبية التي كانت ستقام في نوفمبر منح مؤشرات رئيسية إلى أن هذا سيكون عودتها مجدداً للرياض.