هذه المناطق سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أعلى درجات حرارة سُجلت اليوم في المملكة كانت 45 درجة مئوية، في الأحساء والمدينة المنورة والخرج.

وأضافت الأرصاد، وفقاً للمركز الإقليمي للتحاليل التوقعات أن الرياض والقيصومة سجلتا ثاني أعلى درجة حرارة وهي 44 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد على مرتفعات الطائف في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.