هذه المنطقة تسجل أعلى درجة حرارة

المواطن - الرياض

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن أعلى درجات حرارة جرى تسجيلها اليوم (الخميس) في مناطق المملكة كانت في الشرقية.

وأضافت الأرصاد أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 44 درجة مئوية في مرصد حفر الباطن والأحساء والدمام، فيما سجَّل مرصد مكة المكرمة 43 درجة مئوية، وفي الرياض 42 درجة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم.