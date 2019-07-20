هذه نتائج استطلاع آراء الموظفين في برنامج التدريب والتأهيل

المواطن - الرياض

أجرت وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع معهد “CIPD”، عملية استقرائية لآراء المشاركين والمستفيدين بشأن برنامج التأهيل الوطني للقيادات والكوادر، والذي يعد من أبرز مشاريع وزارة الخدمة المدنية المنبثقة من مبادرات برنامج التحول الوطني، في مرحلته الأولى، وذلك من خلال استبيان لقياس نسبة الرضا لديهم عبر طرح ثلاثة أسئلة تمحورت حول الفائدة التخصصية من التدريب، والجوانب التدريبية، ونسبة القيمة المعرفية والمهاريّة للقائمين على عمليات التدريب.

وبلغ عدد المشاركين في الاستبيان الخاص بقياس مدى الرضا حول البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في مرحلته الأولى 197 مشاركًا ومشاركة من الجهات الحكومية.

وفي جانب التدريب والفائدة التخصصية منه وهو السؤال الأول من الاستبيان جاءت نسبة 83% بما يفيد بالقيمة العالية للتدريب وقدرته على تعزيز المهارات، بينما اعتبر 14% أنه إلى حد ما سيساهم في تطويرهم، واعتبر أقل من 10% أنه ذو فائدة ضئيلة.

وعن الجوانب التدريبية وتقييم تجربة المتدربين بشكل عام وهو السؤال الثاني للاستبيان أعتبر 83% من المشاركين أن تجربتهم بالدورة كانت ممتازة، فيما جنح ما نسبته 19% إلى وصفها بالجيدة جدًّا، واعتبرها 4% مقبولة، وعن تقييم محتوى الدورة جاءت النسب بـ65% كممتازة، و25% اعتبروها جيدة جدًّا، و8% جيد، فيما اعتبر 79% من المشاركين أن هيكلة وتصميم الدورة ممتاز، ووصفه 30% منهم إلى حد ما بالجيد جدًّا، مقابل 9% مرضٍ.

وعن تقييم المدربين وهو الركيزة الثالثة لأسئلة الاستبيان؛ فقد بلغت نسبة تميز المدرب من وجهة نظر المشاركين 89% بما فيها معايير التعاون والإجابة على الأسئلة، فيما صوت 12% بنسبة جيد جدًّا مقابل 9% لتقدير وتقييم جيد، وعن تشجيع روح المشاركة والتفاعل من قبل المدربين جاءت رأي ما نسبته 75% أن المدرب ممتاز، و29% انحازوا إلى تقدير جيد جدًّا، ونسبة 3% جيد.

وبالنسبة إلى شرح المفاهيم وتحديد الأهداف من قبل المدرب، فقد رأى ما نسبته 73% أن المدربين بدرجة ممتازة، و20% جيد جدًّا، فيما كانت نسبة 3% لتقدير جيد.

وبشأن مهارات المدرب في استخدام الأمثلة ذات الصلة والاستنتاج والتلخيص فقد قيم 70% من المشاركين مهارة المدرب بالممتازة مقابل 20% جيد جدًّا وكانت النسبة الأقل 5% يعتقدون أنه جيد.

يذكر أنّ البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في القطاع العام من ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات الإدارية وتحقيق التحول المنشود في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.