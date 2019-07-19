هروب ثيران عملاقة يثير الرعب بفرنسا

المواطن - متابعة

تسبّب هروب عدد من الثيران العملاقة في حالة من الذعر والهلع في فرنسا ما دفع السلطات هناك إلى التعامل مع الموقف بأقصى درجات الوحشية.

فقد شهدت منطقة ميغيف في جبال الألب الفرنسية الجمعة موت عشرين ثوراً من نوع البيسون، بعدما فرّت من المزرعة التي كانت تُربى فيها من دون التمكن من إعادتها.

وهذه الحيوانات التي يتراوح وزنها عموما بين 300 كيلوغرام و600، وبينها صغير بيسون، هربوا صباح الأربعاء في ظروف لا تزال غامضة من المزرعة التي كانت تعيش فيها.

وقد أصدرت بلديتان محليتان الخميس قرارات لتقييد حركة المرور، بسبب حالات الفرار هذه.

وحاولت السلطات المحلية من دون جدوى إعادة هذه الحيوانات إلى حظائرها، بمساعدة عناصر من المديرية الوطنية للصيد والحيوانات البرية.

وقد دفع هذا الوضع بالسلطات المحلية إلى اتخاذ قرار بالقضاء على هذه الحيوانات الشاردة فجر الجمعة.