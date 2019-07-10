هكذا تحمي طفلك من تيك توك

المواطن - متابعة

يحظى تطبيق الفيديو “تيك توك” حاليًّا بشعبية كبيرة لدى المراهقين، لكنه يقع في الوقت ذاته في مرمى انتقادات حماة البيانات.

وقالت مبادرة “راقب ماذا يفعل طفلك بالميديا” الألمانية: إنه يمكن للوالدين حماية أبنائهم بمرافقتهم عند إعداد الحساب الشخصي، وضبط الحساب على الوضع الخاص، لتحديد الذين يمكنهم رؤية المنشورات وإرسال الرسائل للطفل.

كما ينصح الخبراء الألمان الوالدين بالاتفاق مع أطفالهم على قواعد استخدام واضحة، مثل الامتناع عن الشراء عبر التطبيق، أو التنزيلات دون الرجوع إليهم.

جدير بالذكر أن تطبيق الفيديو “تيك توك” متاح اعتبارًا من عمر 13 عامًا، في حين يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى إذن من الوالدين وفق الشروط والأحكام، لكن المبادرة تتهم التطبيق بإهمال “التحقق من العمر”.

وتتمثل فكرة التطبيق في تسجيل مقاطع فيديو قصيرة بشكل متزامن مع أغاني “البلاي باك”، يشاهدها المستخدمون الآخرون ويعلقون عليها.