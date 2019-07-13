هكذا تعرض مستخدمو واتساب للنصب

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

استغلت بعض البرامج الخبيثة ثغرات في أنظمة تشغيل أنرويد للهواتف الذكية، والتي من خلالها تعرَّض ملايين المستخدمين لتطبيق التراسل الفوري واتساب لعمليات نصب.

وحسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإنه على مدى الأيام القليلة الماضية، تم الكشف عن محاولات نصب عبر تطبيق واتساب لمستخدمي أندرويد، وذلك عن طريق رسائل تحمل برامج إعلانية.

البرامج التي تم عرضها على أكثر من 25 مليون مستخدم لواتساب من خلال منصة أندرويد، تضمنت إعلانات مختلفة عبر التطبيق، وهو الأمر الذي جاء مخالفًا لسياسات واتساب.

واستغلت تلك البرامج إعلان واتساب عن عزمه عرض الإعلانات في مواضع مختلفة من منصته الشهيرة، وذلك من أجل إيهام هؤلاء المستخدمين بأن تلك المحتويات تخص واتساب بشكل رسمي.

وكانت تلك البرامج الخبيثة تأتي إلى المستخدمين في صورة رسائل عادية على المنصة، وهو الأمر الذي لاحظه خبراء الأمن السيبراني الذين عينهم واتساب للكشف عن أي تهديدات إلكترونية من هذا الصدد.