هكذا طورت رؤية 2030 مزارع الأسماك في المملكة وأوروبا

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

لم تعد إسهامات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإنجازاته في العديد من المجالات، مثار اهتمام مواطني المملكة فقط، ولكن تأثيرها الضخم امتد ليكون محل إعجاب من قبل العديد من الدول الأوروبية، والتي باتت تراهن بشكل رئيسي على التوجهات العامة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بشكل رئيسي.

تغيير شامل في رؤية 2030

إسهامات ولي العهد في الحياة الاجتماعية، وبالأخص على مستوى الرعاية الصحية والتوجهات العامة بشأن أنماط التغذية وغيرها، جعلت العديد من الشركات المعنية بصناعة السلمون في أوروبا، وبالأخص في إسكتلندا تراهن على هذا التوسع في المملكة، لا سيما وأن تغيير الأنماط الغذائية للأفضل يمكن أن يسهم في انتشار المأكولات البحرية الأكثر صحة في الشارع السعودي.

وقالت شبكة بلومبرغ، إن المملكة تعد سوقًا مثاليًا لمربي الأسماك، حيث تتوسع تلك الصناعة بسرعة بعد أن شمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحياة الصحية في خطته لتحويل المجتمع السعودي والاقتصاد.

الهدف المطلوب

والهدف من ذلك هو تغيير العادات الغذائية، والتي رأت الشبكة الأمريكية أنها كانت السبب وراء العديد من الأمراض مثل القلب والسكري، والتي تستهدف واحداً من كل خمسة أشخاص.

وقال علي الشيخي، المدير العام للمديرية العامة لمصايد الأسماك في المملكة، التي تدير حملة توعية عامة: “ستساعد التغييرات الاجتماعية في دفع الاستهلاك نحو المأكولات البحرية”.

وأضاف: “الهدف طموح وهو مضاعفة استهلاك الفرد من الأسماك تقريبًا إلى 13 كجم بحلول نهاية العام المقبل ثم إلى 22 كجم، المتوسط العالمي، بحلول عام 2030”.

ووفقًا لما أكده الشيخي، فإن قسم المصايد قد بدأ برنامج يصنف الأسماك من مزارع الاستزراع المائي المحلية، ويبيع المنتجات “الموثوقة” المعبأة لسهولة الاستخدام.