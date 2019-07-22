هكذا نعى المغردون صابرين بورشيد

المواطن - الرياض

نعى العديد من مشاهير مواقع التواصل الفنانة البحرينية صابرين بورشيد التي وافتها المنية اليوم.

وكان والد صابرين بورشيد هو مَن أعلن خبر وفاة ابنته عبر حسابه على انستقرام حيث كتب مغردًا :” لله ما أعطى ولله ما أخذ، ماتت صابرين.. عظم الله أجركم” لتنهال عليه التعازي وعبارات المواساة والدعم.

وعبر موقع تويتر قدّم العديد من محبي ومتابعي صابرين بورشيد خالص التعازي في وفاتها.

وعدّد المغردون صفاتها الحسنة ومناقبها الطيبة فيما تداول البعض مقطع فيديو لها من أحد أعمالها الفنية وهي تقول فيه : إن الحياة قصيرة وإنه لم يعد أمامها في العمر طويلًا.

الإعلامي الكويتي حمد قلم قال : “التقيت بها مرة واحدة في قناة العدالة، كانت سمحة وبشوشة، الله يرحمها ويغفر لها ويعوض شبابها بالجنة”.

ونشر مشاري بن عبدالله مقطع لها وعلق عليه بالقول : “الله يرحمك مقطع لها قبل سنة بالضبط تقول فيه إن الحياة قصيرة ولا تضمن حياتها”.

وتابع ” فعلا الحياة جدًا قصيرة الله يرحمك ويغفر لك ويتجاوز عنك”.

وقالت جهير: ” يا رب إن مرض السرطان أخذ الكثير من الناس اللهم ارحم من توفى منه، واشفِ من ابتلي به واشفِ جميع مرضانا يا رب “.

والمعروف أن صابرين بورشيد هي إعلامية وممثلة بحرينية من مواليد 11 يونيو 1985 بدأت مشوارها في تلفزيون البحرين في تقديم برنامج صيف البحرين 2009 حيث كان أول برنامج لها ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وكانت من أبرز المذيعين فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها وحقق البرنامج متابعة كبيرة من المشاهدين في البحرين والخليج.

شاركت صابرين الرشيد في أكثر من 10 مسلسلات من بينها كسر الخواطر أهل الدار، النور، حكايات: أحلام وردية، درب العرايس، الوجه المستعار، حياة ثانية، دموع الأفاعي، خيوط الحرير، أماني العمر، المواجهة، ومحطة انتظار.

قبل عدة أشهر أصيبت بمرض السرطان حيث كانت تعاني من ثلاثة أورام، وناشد والدها علاجها في الخارج.