هل تؤثر العمالة المنزلية على دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أن وجود العمالة المنزلية لا تؤثر على مبلغ الاستحقاق، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مستفيد وجه سؤالًا قال خلاله: “هل وجود سائق خاص على كفالة المستحق لحساب المواطن يؤثر على المبلغ المستحق؟”.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله: “حياك الله، وجود العمالة المنزلية لا تؤثر على مبلغ الاستحقاق، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا الرابط) ، نسعد بخدمتك”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.