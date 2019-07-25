هل تدخل نصراوي لنقل هارون كمارا لـ الاتحاد؟

المواطن - محمد سمعه

قال الإعلامي تركي السهلي يوم 17 يوليو الجاري، أن شخصية نصراوية تسبّبت في تغيير وجهة المهاجم هارون كمارا من الهلال إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن نادي الاتحاد، كان نجح في حسم صفقة هارون كمارا من صفوف نادي القادسية بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال.

حرص الناقد الرياضي عدنان جستنيه على كشف حقيقة قيام شخصية نصراوية بتحويل وجهة هارون كمارا لـ الاتحاد في الميركاتو الصيفي.

قال عدنان جستنيه عبر حسابه في تويتر: أوضح مصدر مسؤول بنادي القادسية، بخصوص اللاعب هارون كمارا أن النصر انسحب نهائيًا من التفاوض مع هارون كمارا وأنهى التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم، وبهذا انحصرت المنافسة بين الاتحاد والأهلي والهلال.

وأضاف جستنيه: عرض الاتحاد الأفضل للقادسية وللاعب على عرضي الهلال والأهلي.

وأضاف جستنيه في تغريدته: لم يتدخل أي طرف نصراوي لتحويل الصفقة من الهلال إلى الاتحاد.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان اتفق مع القادسية على دفع 22 مليون ريال على ثلاث دفعات لتسديد ثمن صفقة التعاقد مع هارون كمارا.

شارك هارون كمارا في 29 مباراة مع القادسية في موسم 2018-2019، ونجح في تسجيل سبعة أهداف وقام بصناعة 3 آخرين، ليتنافس الاتحاد والهلال والأهلي والنصر على ضمه، ويفوز الاتحاد بالصفقة في نهاية الأمر.