هل ورطت إيران نفسها بفيديو اقتحام الناقلة البريطانية؟

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

استعرضت وسائل الإعلام البريطانية مقطع فيديو لعملية السيطرة على ناقلة بريطانية بواسطة عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية.

فيديو إيراني

الفيديو الذي تم نشره عبر وكالة الأنباء الإيرانية، لم يتوافق مع روايات طهران بشأن الواقعة، والتي اختلفت على مدى الساعات التي مرت في أعقاب التعدي على سفينة ستينا إمبيرو، والتي كانت تمر في المياه العُمانية خلال عبورها لمضيق هرمز.

وأظهر الفيديو عناصر إيرانية ملثمة مُجهزة فعليًا لاقتحام السفينة، وهو ما يتنافى مع رواية إيران، والتي قالت إنها قامت بتحذير السفينة البريطانية ومطالبتها بتغيير مسارها المائي.

ولم تكن الرواية الإيرانية واحدة على مدى الساعات الماضية، حيث بدأت بهذا السرد الضعيف، ثم اتبعته بمزاعم اصطدام السفينة البريطانية بقارب صيد، وهو الأمر الذي استدعى من وجهة نظرهم الاستيلاء على الناقلة.

تسجيلات الراديو

وظهر تسجيل لتبادل الإشارات الإذاعية بين فرقاطة البحرية الملكية البريطانية وسفن إيرانية، قبل لحظات من الاستيلاء على ناقلة النفط التي كانت ترفع العلم البريطاني في الخليج.

وفي التسجيل، يخبر ما يُعتقد أنه سفينة إيرانية الفرقاطة HMS Montrose أنها تريد فحص الناقلة لأسباب أمنية.

وخلال التسجيلات الإذاعية المسجلة، يمكن سماع السفينة الإيرانية وهي تُخبر أخرى – يُعتقد أنها ستينا إمبيرو – بتغيير مسارها، قائلة: “إذا تم الانصياع للأمر فستكونون آمنين”.

ودخلت الفرقاطة البريطانية على خط المحادثات، مؤكدة أن “المرور العابر في مضيق دولي أمر مُعترف به بموجب القانون، ويجب ألا يُضعف أو يتم اعتراضه أو إعاقته”.