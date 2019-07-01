هل يترك الاتحاد صفقته المفضلة لـ النصر؟

المواطن - محمد سمعه

لا شك أن تألق اللاعب عبدالفتاح آدم مع نادي التعاون خلال موسم 2018-2019، دفع العديد من الأندية للاهتمام بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النصر دخل في منافسة قوية مع نادي الاتحاد للتعاقد مع عبدالفتاح آدم بعد نهاية الموسم الماضي، خاصة أن آدم تمكن من الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين واحتلال المركز الثالث في الدوري مع سكري القصيم.

ويذكر أن اهتمام نادي النصر باللاعب عبدالفتاح آدم كان خفض قليلًا، في ظل اهتمام النصر الأكبر بالتعاقد مع اللاعب السنغالي مباي دياني مهاجم نادي غلطة سراي التركي.

وبعد رفض اللاعب مباي دياني الانضمام لصفوف النصر في الفترة الحالية، سيعود العالمي من جديد لمنافسة الاتحاد على ضم عبدالفتاح آدم في فترة الانتقالات الصيفية.

الاتحاد لن يستسلم:

بالطبع الاتحاد لن يستسلم وسيُسابق الزمن للتفوق على النصر من أجل حسم صفقة عبدالفتاح آدم.

وكانت عدة تقارير صحافية ذكرت أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، يعمل على حسم صفقة عبدالفتاح آدم خلال الفترة الحالية من سوق الانتقالات الصيفية.

وفكّر النصر في بيع مهاجمه النيجيري أحمد موسى في صيف العام الجاري؛ وذلك بسبب تراجع مستواه مع العالمي، بالإضافة إلى عدم تقديم المردود المنتظر منه في الموسم الماضي.

ويذكر أن أحمد موسى انضم لـ صفوف النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.