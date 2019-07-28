هل يتعاقد الهلال مع بطل إفريقيا؟

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب الجزائري عدلان قديورة لاعب نوتنجهام فورست الإنجليزي مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث كان واحدًا من أسباب تتويج المنتخب الجزائري بـ بطولة إفريقيا للأمم.

وبالطبع نجح عدلان قديورة في لفت أنظار بعض من الأندية العربية للتعاقد معه مثل نادي الشباب في المملكة، ونادي الكويت الكويتي.

واهتمّ الإعلامي عبد الرحمن أباعود بالحديث عن حقيقة وجود تفاوض من إدارة الهلال لضم عدلان قديورة.

حقيقة اهتمام الهلال

وقال عبد الرحمن أباعود عبر حسابه في تويتر: لا توجد أي مفاوضات من الهلال للتعاقد مع المحور الجزائري عدلان قديورة.

وُلد اللاعب الجزائري عدلان قديورة في مقاطعة لا روشي سور يون في فرنسا في الثاني عشر من نوفمبر بعام 1985 لأم إسبانية وأب جزائري.

وشارك عدلان قديورة مع المنتخب الجزائري، في بطولة كأس العالم عام 2014 في البرازيل.

ويُذكر أن منتخب الجزائر فاز بكأس أمم إفريقيا 2019، على حساب المنتخب السنغالي في المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.