هل يرحل السويكت عن رئاسة النصر؟

المواطن - محمد سمعه

شعرت جماهير نادي النصر بالطمأنينة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد استقرار الأوضاع الإدارية، بانتخاب صفوان السويكت رئيسًا لأصفر العاصمة لمدة أربع سنوات.

وقبل انتخاب صفوان السويكت، لم يتقدم أي مرشح لرئاسة النادي خلال الفترة الأولى والفترة الثانية من فتح باب الترشح، مما دفع هيئة الرياضة لفتح فترة ترشح ثالثة تقدم فيها صفوان السويكت لرئاسة النصر.

تحدّث الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عن احتمالية استقالة صفوان السويكت من رئاسة النصر قائلًا: سمعت بعض الأقاويل والتي تتحدث عن نية صفوان السويكت تقديم استقالته من رئاسة النصر، وإذا حدث هذا الأمر فإن عبدالرحمن الحلافي سيكون بديله.

وأضاف الجحلان: أتمنى بقاء صفوان السويكت لفترته في رئاسة النصر، ولكن بديله عبدالرحمن الحلافي يملك خبرة إدارية مميزة، يكفي أنه كان رئيسًا لاتحاد كرة اليد في المملكة.

وكان صفوان السويكت، هدّد قبل انتخابه رئيسًا لـ النصر بانسحابه من انتخابات النادي في حال امتنع أعضاء القائمة الذهبية بالنادي من حضور الجمعية العمومية للعالمي.

وتولّى صفوان السويكت، رئاسة النصر خلفًا لـ سعود آل سويلم، والذي اعتذر عن الترشح لرئاسة النادي من خلال تغريدات كتبها عبر حسابه الرسمي في تويتر.