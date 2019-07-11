هل يعود كوتينيو إلى ليفربول؟

المواطن - مروة نبيل

لا يزال الغموض يُحيط حول مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو مع برشلونة الإسباني، ما يُزيد الاحتمالات بشأن احتمالية عودته إلى ليفربول الإنجليزي مرة أخرى.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن كوتينيو قد يفكر في العودة إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبله مع برشلونة، وذلك على الرغم من مساهمته في تتويج البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019.

وعلى الرغم من إعلان برشلونة عدم وجود نية للاستغناء عن اللاعب البرازيلي وإبلاغ وكيل أعماله بذلك، إلا أن مسؤولي النادي الكتالوني يرغبون في استخدام كوتينيو كورقة تفاوض مع باريس سان جيرمان ووضعه كصفقة تبادلية لضم نيمار.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو يدرك أن هذا السيناريو يمكن أن يحدث، ولا يمانع في الانضمام إلى باريس سان جيرمان، ولكنه يفضل العودة إلى ليفربول واللعب في الدوري الإنجليزي، في حالة الرحيل رسميًا عن برشلونة.