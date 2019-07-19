هل يقبل الأهلي هدية الهلال؟

المواطن - محمد سمعه

أصبح النادي الأهلي تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، يُفكر في ضم اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري” لاعب نادي الهلال سابقًا.

وكان الهلال أعلن توقف المفاوضات مع عموري لتجديد العقد، وذلك بسبب وجود مماطلة من اللاعب ووكيل أعماله حول إرسال الرد سواء بالموافقة أو بمعارضة عرض الهلال.

وتُشير تقارير صحافية إلى نية النادي الأهلي، في التعاقد مع اللاعب عموري مقابل 40 مليون ريال.

وستنتظر إدارة النادي الأهلي قرار اللاعب عموري سواء بالموافقة أو برفض العرض الأهلاوي.

ويذكر أن الصحافي عبد العزيز المريسل علّق على إيقاف مفاوضات الهلال مع عموري قائلًا: معقول طيب كيف، وين عموري سنة مع التجديد، أها.

وتعرض عموري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نادي الهلال في شهر أكتوبر الماضي، خلال مباراة بين فريقي الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.

وكان عموري انضم لـ نادي الهلال في صيف عام 2018 قادمًا من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة.

وغاب عموري عن المشاركة مع منتخب الإمارات في بطولة كأس أمم آسيا 2019، وذلك بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.