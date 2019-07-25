هل يكفي تبليغ الولادة لإضافة تابع لـ حساب المواطن ؟

كشف حساب المواطن عن ضوابط وشروط إضافة المولود الجديد في البرنامج.
وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالاً من مواطن يريد إضافة مولود جديد لكن ليس لديه حاليا سوى تبليغ الولادة، وردت عليه بالقول: لا بد من تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة، ثم بإمكانك إضافة التابع عن طريق حسابك من خلال الدخول على تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.