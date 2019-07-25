هل يكفي تبليغ الولادة لإضافة تابع لـ حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن ضوابط وشروط إضافة المولود الجديد في البرنامج.

وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالاً من مواطن يريد إضافة مولود جديد لكن ليس لديه حاليا سوى تبليغ الولادة، وردت عليه بالقول: لا بد من تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة، ثم بإمكانك إضافة التابع عن طريق حسابك من خلال الدخول على تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).