هل يمكن الاستفادة من منتجات الإسكان أكثر من مرة؟

المواطن - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار شأن إمكانية استفادة المواطن من منتجات الوزارة أكثر من مرة.

وقالت الإسكان: إنه يمكن الاستفادة من منتجات الوزارة مرة واحدة فقط، ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالوزارة يمكن زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: هنا

وأوضحت الإسكان، في سياق آخر، أنه يتم إيداع الدعم خلال يومي عمل من تاريخ حسم القسط بدون احتساب أيام الإجازة الرسمية.

وقالت الإسكان: إنها تقدم الدعم بمختلف المنتجات والحلول، وما يخص التمويل المدعوم للمستفيد يكون بتحمل الفوائد المترتبة على مبلغ 500 ألف ريال، مشيرةً إلى أنه لحساب نسبة الدعم السكني المُقدم للمواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم عبر الرابط هنا وتعبئة الخانات اللازمة.