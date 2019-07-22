هل ينتقل نيمار إلى ريال مدريد؟

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في ضم نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد اقترح على باريس سان جيرمان، الحصول على 90 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على خدمات النجم الويلزي غاريث بيل، مقابل ضم نيمار.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “رغم أن نيمار يرغب في العودة لبرشلونة، لكن تعاقد الفريق الكتالوني مع أنطوان جريزمان قد يعقد مهمة انضمامه إلى البارشا خلال الصيف الحالي”.

وأضافت “موندو ديبورتيفو”، أن إدارة نادي ريال مدريد جدية في رغبتها بشأن التعاقد مع نيمار في الميركاتو الصيفي.

وسبق أن أبدي نيمار رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وارتبط اسمه بالعودة إلى نادي برشلونة مرة أخرى.