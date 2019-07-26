هل يواصل فيتوريا سجله المميز مع النصر؟

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا لمواصلة تألقه مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجديد.

فيتوريا مع النصر

وكانت إدارة العالمي قد تعاقدت مع فيتوريا صاحب الـ48 عامًا، شهر يناير الماضي، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعقد يمتد لموسم ونصف، قادمًا في بنفيكا البرتغالي.

ونجح فيتوريا في تحقيق نتائج مميزة مع النصر، حيث قاده للفوز بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسة قوية مع الهلال، كما تأهل العالمي إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019.

فيتوريا .. استثنائي

وحقق روي فيتوريا أعلى نسبة فوز بين جميع مدربي النصر الذين خاضوا أكثر من مباراتين في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” على “تويتر”، التي وصفته بـ”المحنك”.

وقاد فيتوريا الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في 14 مباراة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في الفوز بـ12 لقاء بنسبة تصل إلى 86%.