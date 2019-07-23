هل يُشترط حد أعلى للراتب في مبادرة سند الزواج ؟

المواطن - الرياض

وضع برنامج سند محمد بن سلمان، مجموعة من الشروط، لتحقيق العدالة في منح العطاء ضمن مبادرة سند الزواج.

ومن ضمن هذه الشروط، ما يتعلق بالراتب، أو الدخل الشهري للمتقدمين ضمن مبادرة سند الزواج.

واشترط برنامج سند محمد بن سلمان، ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال للمتقدمين ضمن المبادرة.

شروط أهلية سند الزواج

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

خطوات التسجيل في سند الزواج

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.