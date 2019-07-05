هنا أسعار البنزين الجديدة في مصر

المواطن - القاهرة

كشف مسؤول بوزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، أسعار البنزين الجديدة بعد قرار مصر بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد المسؤول بحسب وكالة رويترز أن أسعار البنزين الجديدة في مصر تعادل التكلفة الفعلية حاليًّا.

وقررت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين والوقود في البلاد بنسب تتراوح بين 16% و30% في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان: إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7%.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة ما زالت تدعم أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.

وبدأ تنفيذ قرار زيادة الأسعار في الساعة التاسعة صباحًا اليوم الجمعة.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.