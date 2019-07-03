هنا أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء

المواطن - الرياض

تباينت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتقدم “المواطن” فيما يلي أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.2254 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.4364 جنيه مصري

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.0831 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.0367 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.0315 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.7690 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.9469 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.4097 دينار عراقي

دينار أردني (JOD)

1 دينار أردني = 5.2894 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني

دينار كويتي (KWD)

1 دينار كويتي = 12.3456 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0810 دينار كويتي

ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.5518 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 2.6919 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3715 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.3902 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5626 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.5433 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.3840 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 9.7412 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 1.0299 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 1.3026 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7677 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7434 ريال يمني