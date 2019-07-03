هنا أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتقدم “المواطن” فيما يلي أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:
جنيه مصري (EGP)
1 جنيه مصري = 0.2254 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.4364 جنيه مصري
درهم إماراتي (AED)
1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي
جنيه سوداني (SDG)
1 جنيه سوداني = 0.0831 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.0367 جنيه سوداني
دينار جزائري (DZD)
1 دينار جزائري = 0.0315 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.7690 دينار جزائري
دينار بحريني (BHD)
1 دينار بحريني = 9.9469 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
دينار عراقي (IQD)
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.4097 دينار عراقي
دينار أردني (JOD)
1 دينار أردني = 5.2894 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني
دينار كويتي (KWD)
1 دينار كويتي = 12.3456 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0810 دينار كويتي
ليرة لبنانية (LBP)
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 403.5518 ليرة لبنانية
دينار ليبي (LYD)
1 دينار ليبي = 2.6919 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3715 دينار ليبي
درهم مغربي (MAD)
1 درهم مغربي = 0.3902 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5626 درهم مغربي
ليرة سورية (SYP)
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.5433 ليرة سورية
شلن صومالي (SOS)
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.3840 شلن صومالي
ريال عماني (OMR)
1 ريال عماني = 9.7412 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني
ريال قطري (QAR)
1 ريال قطري = 1.0299 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري
دينار تونسي (TND)
1 دينار تونسي = 1.3026 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7677 دينار تونسي
ريال يمني (YER)
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7434 ريال يمني