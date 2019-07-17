هنا رابط التسجيل في ابتعاث نيوم

المواطن - الرياض

انطلق مساء أمس برنامج ابتعاث نيوم ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم.

ويستهدف ابتعاث نيوم أبناء وبنات المجتمع المحلي خارجيًا والمنتهي بالتوظيف، كما يهدف إلى تأهيل أهالي المنطقة أكاديميًا لإشراكهم في بناء أرض المستقبل حيث تمكين المواهب وأفضل العقول.

ويمكن التقديم على ابتعاث نيوم على الرابط هنا

وخلال ابتعاث نيوم سيتم إرسال الطلاب والطالبات الذين سيتم اختيارهم للانضمام في البرنامج إلى الولايات المتحدة الأميركية لدراسة التخصصات التالية (السياحة، الضيافة، والآثار والتراث).

ومن المقرر أن يتم التسجيل في ابتعاث نيوم لمدة شهر منذ تاريخ إطلاقه – أمس – ثم سيتم الإعلان عن الطلبة والطالبات الذين سينضمون إلى البرنامج.

جدير بالذكر أن منطقة مشروع نيوم تمتاز بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما في المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، حيث تقع المنطقة شمال غربي المملكة، على مساحة 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومترًا، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر، ويضاف إلى ذلك النسيم العليل الذي يسهم في اعتدال درجات الحرارة فيها، كما ستتيح الشمس والرياح لمنطقة المشروع الاعتماد الكامل على الطاقة البديلة.

ومن الأساسات التي يقوم عليها مشروع نيوم إطلالته على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذي تمرُّ عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية، فضلًا عن أنَّ الموقع يعد محورًا يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويمكن لـ 70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، وهذا ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسة على صعيد المعرفة، والتقنية، والأبحاث، والتعليم، والمعيشة، والعمل، كما سيكون الموقع المدخل الرئيس لجسر الملك سلمان، الذي سيربط بين آسيا وإفريقيا، مما يعزز من مكانته وأهميته الاقتصادية.

وفي وقت سابق، كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنَّ منطقة نيوم ستركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية. وهي:

1. مستقبل الطاقة والمياه

2. مستقبل التنقل

3. مستقبل التقنيات الحيوية

4. مستقبل الغذاء

5. مستقبل العلوم التقنية والرقمية

6. مستقبل التصنيع المتطور

7. مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي

8. مستقبل الترفيه

9. مستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

كل ذلك سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل، والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلى للمملكة. وسيعمل مشروع “نيوم” على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، كما سيتم دعم “نيوم” بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.