هوساوي جاهز للمشاركة مع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن جاهزية نجم الفريق الأول لكرة القدم، معتز هوساوي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف حساب النادي الأهلي الرسمي على “تويتر”، أن الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها هوساوي اليوم في المستشفى الأميركي في باريس، أثبتت سلامته الكاملة من العارض الصحي الذي تعرض له.

وكان معتز هوساوي قد تعرض لوعكة صحية بداية منافسات الموسم الرياضي الماضي، وخضع لفحوصات طبيب أثبتت معاناته من انسداد في الشريان الرئوي وحاجته إلى الرحة والبُعد عن المجهود البدني.

وغاب معتز هوساوي عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طوال منافسات الموسم الماضي، وحصل على موافقة طبية من أجل إجراء بعض التدريبات اللياقية نهاية الموسم.

ويُشارك معتز هوساوي صاحب الـ27 عامًا في تدريبات الراقي الجماعية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، ولكنه تجنب المشاركة في المباريات الودية بناء على نصائح معالجيه بالتنسيق مع الجهازين الفني والطبي في الأهلي.