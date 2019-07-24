هوساوي يشكر جمهور الأهلي والمسؤولين

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معتز هوساوي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة شكر لكل الداعمين له خلال فترة إصابته الأخيرة، والتي أبعدته عن الملاعب الموسم الماضي.

وكان معتز هوساوي قد تعرض لوعكة صحية بداية منافسات الموسم الماضي، وأثبتت الفحوصات معاناته من انسداد في الشريان الرئوي، قبل أن يعلن الأهلي بالأمس عن جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وقال هوساوي: “بعد صدور التقرير الطبي الذي يفيد بزوال العارض الصحي ولله الحمد أولاً وأخيراً، أود أن أقدم الشكر والعرفان لإدارة النادي الأهلي والجهاز الطبي ولجميع زملائي اللاعبين في النادي ومختلف الأندية الذين غمروني باهتمامهم وسؤالهم الدائم عني طوال فترة العلاج مقدرا لهم هذه الوقفة الأخوية”.

وتابع: “إن الاهتمام الذي وجدته من إدارة المنتخب السعودي والجهاز الطبي ومتابعتهم لمراحل علاجي كان بمثابة الدعم الحقيقي لعودتي ولله الحمد راجياً من الله العلي القدير أن أواصل مسيرتي الرياضية لتمثيل منتخب بلادي وخدمة النادي الأهلي والمساهمة في تحقيق الإنجازات، حفظ الله الجميع”.

وأضاف: “شكرًا لجمهور النادي الأهلي المعروف بالوفاء ودعمه لي ولجميع الجماهير الرياضية التي وقفت معي بالدعاء والمؤازرة وهو أمر غير مستغرب من أبناء وطني الغالي فلهم مني الشكر والمحبة وكل كلمات العرفان والتقدير لا توفيهم داعياً الله أن أكون عند حسن ظنكم دائمًا”.

وواصل: “منذ مراحل علاجي الأولى كان لعضو الشرف الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز وقفاته التي أحاطني بها واستفساره الدائم ولاتصالاته عظيم الأثر فقد أحاطني سموه باهتمام بالغ وحرص شديد على تخطي العارض الصحي وأعده بتقديم الأفضل وتحقيق تطلعاته لخدمة الكيان الأهلاوي”.

واستكمل قائلًا: “غمرني سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بوافر الاهتمام ومتابعته لحالتي الصحية كان لها ابلغ الأثر في نفسي من شخصية رياضية نتشرف بها فشكراً لسموه الذي كانت كلماته التشجيعية وتحفيزه لي على قدر كبير من المسؤولية وخففت كثيراً من الأوضاع التي مررت بها”.

واختتم قائلًا: “شكراً لمعالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ الذي وجه بعلاجي فور علمه بالعارض الصحي فقد أحاطني وأسرتي بعظيم رعايته واهتمامه عندما كان رئيساً لهيئة الرياضة واستمرت متابعته لمراحل علاجي بالرغم من مسؤولياته وأجدني في غاية الامتنان لمعاليه وما قدمه لي شخصياً يمثل قمة الوفاء والمحبة”.