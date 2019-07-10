هوساوي يُرمم دفاع الحزم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الحزم، اليوم، عن تعاقده مع اللاعب عمر محمد هوساوي؛ لتدعيم خط دفاع الفريق قادمًا من صفوف فريق أحد.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الحزم عبر تويتر أن المدافع عمر محمد هوساوي سيُمثل فريق الحزم لمدة ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن اللاعب عمر محمد هوساوي وقع على عقد انضمامه لـ الحزم، بحضور رئيس النادي عبدالله المقحم وصالح اليامي وكيل أعمال اللاعب عمر محمد هوساوي.

ويذكر أن نادي الحزم، كان ضمن بقائه في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، وذلك بعد تغلبه على نادي الخليج في مباراتي ملحق الصعود والهبوط.

ويرغب نادي الحزم في تدعيم صفوفه بصفقات جيدة، وذلك من أجل تقديم مستوى جيد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2019-2020.