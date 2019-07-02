هيئة الرياضة تعتمد تشكيل مجلس إدارة الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تشكيل مجلس إدارة نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله أبانمي، ولمدة أربع سنوات.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي الفيحاء مكونًا من:

عبدالله أبانمي رئيسًا. ماهر أبا حسين نائبًا للرئيس. عثمان الشنيفي كرئيس تنفيذي للنادي. ماجد الحربي عضوًا. أمجد القديري عضوًا. حسام الربيعة عضوًا.

ويذكر أن عبدالله أبانمي تولى رئاسة نادي الفيحاء خلفًا لـ سعود الشلهوب.

جدير بالذكر أن نادي الفيحاء كان قد احتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

وكان نادي الفتح نجح في التعاقد مع اللاعب توفيق بوحيمد من صفوف الفيحاء لمدة عامين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتظر نادي الفتح حسم مصير توفيق بوحيمد مع الفيحاء من أجل التحرك وإتمام التعاقد معه مؤخرًا.