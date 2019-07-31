هيئة الصحفيين تنعى ثلاثة من الرعيل الأول

المواطن - الرياض

نعت هيئة الصحفيين 3 من رجال الإعلام السعودي الذين وافتهم المنية مؤخراً وهم الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي، وفاروق لقمان، ومحمد الرشيد.

ونعى مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين والأسرة الإعلامية فقيد الإعلام الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي، رحمه الله، أحد الرواد البارزين على الساحة الإعلامية، الذي أثرى تخصصات الإعلام ببحوثه ومؤلفاته، وتبوّأ مناصب إعلامية وقيادية متعددة، وتميّز منذ تخصص في الإعلام بالمزج بين تأليف الكتب وإعداد البحوث المتعمقة في الإعلام، وبين التطبيق العملي للتخصص من خلال الممارسة العملية، واستفاد المتخصصون وطلبة الإعلام من مؤلفاته.

ويُعد الدكتور بمسيرته الطويلة الحافلة والمتميزة أحد رموز الإعلام السعودي في العصر الحديث، مذيعاً وكاتباً وصحفياً، ومؤلفاً، وقيادياً ناجحاً في الإدارات الإعلامية المختلفة.

وأثمر هذا العطاء عن اختياره عضواً في مجلس الشورى لدورات متعددة، وتُوجت جهوده وأعماله بنيله وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى في الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”.

وحاز على جائزة الملك سلمان لخدمة التاريخ الشفوي، وتوثيقه، وبحوث الجزيرة العربية.

كما نعت هيئة الصحفيين السعوديين الزميل الإعلامي فاروق لقمان، رحمه الله، أحد رواد الصحافة السعودية، الذي تخصّص بشكل أكثر في الإعلام باللغة الإنجليزية، وتدرّج الفقيد في عمله الإعلامي بين الممارسة الصحفية والقيادية، ثم التفرغ لكتابة المقالات الصحفية في عدد من المطبوعات، وكان له حضوره المتميز في مضامين كتاباته الصحفية.

وفي سياق متصل تنعى هيئة الصحفيين السعوديين الزميل الإعلامي السابق المذيع محمد الرشيد، الذي يُعد من الرعيل الأول للمذيعين السعوديين المتميزين، امتد عطاؤه في العمل الإذاعي والتلفزيوني لأكثر من ثلاثة عقود، تميّز خلالها بتقديم نشرات الأخبار وعدد من البرامج المتنوعة.