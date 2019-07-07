هيئة النقل توضح آلية تسعير رسوم وسائل النقل العام

المواطن - الرياض

حددت هيئة النقل العام تسعيرة جديدة لرسوم مركبات الأجرة العامة، ووضعت آلية لتسعير رسوم مركبات النقل العام الأخرى، ودعت الجميع لإبداء الآراء وتقديم الملاحظات حولها.

واشتملت “مسودة سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام” التي طرحتها الهيئة على تحديد الحد الأدنى لرسوم استخدام الأجرة العامة بمبلغ 10 ريالات، وعلى أن يكون المبلغ الافتتاحي 5.5 ريال، ومبلغ 1.8 ريال لكل كيلومتر، وتكلفة الانتظار 80 هللة للدقيقة الواحدة، على أن يكون الرسم الافتتاحي خلال الفترة الليلية 10 ريالات.

وأضافت أن هذه التسعيرة محددة فقط لمسافة الـ80 كم الأولى من بداية الرحلة، وبعد ذلك يجب تطبيق خصم بنسبة 50% من تكلفة الكيلومتر للمسافة المتبقية من الرحلة، على أن تحمل الراكب أي رسوم أخرى مثل رسوم الطرق وغيرها حسب تكلفتها الفعلية.

واقترحت الهيئة ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام باليوم 5% من متوسط الدخل اليومي داخل المدن و10% بالنسبة للرحلات الطويلة “الضواحي”.

وتضمنت المسودة تخفيضات بنسبة 50% لعدد من فئات المجتمع تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومرضى السرطان، والطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، بينما الأطفال دون سن 6 سنوات يكون نقلهم مجاناً.

وأوضحت هيئة النقل العام أن المسودة مطروحة لإبداء الآراء حتى نهاية يوم الخميس بعد القادم الموافق 18 يوليو.