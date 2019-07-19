هيجواين يقترب من روما

المواطن - مروة نبيل

أكّدت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن نادي روما توصّل إلى اتفاق مع يوفنتوس للحصول على خدمات مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن ناديي يوفنتوس وروما توصّلا إلى اتفاق لانتقال هيجواين إلى صفوف الذئاب على سبيل الإعارة مع الالتزام بشرائه بشكل نهائي في نهاية منافسات الموسم.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن نادي روما سيدفع 6 ملايين يورو، مقابل استعارة هيجواين لمدة موسم، على أن يدفع 27 مليون يورو إضافية، من أجل إتمام عملية التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني بشكل نهائي.

وأوضح “كالتشيو ميركاتو”، أنه على الرغم من اتفاق الناديين، إلا أن روما لا زال ينتظر الحصول على موافقة النجم الأرجنتيني، حيث يتعين على هيجواين التضحية براتبه الحالي، والموافقة على حصول 4.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويرغب نادي روما في حسم صفقة هيجواين سريعًا، لتعويض الرحيل المحتمل للاعبه إيدين دجيكو، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف إنتر ميلان.