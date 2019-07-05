واتساب يبتكر ميزة جديدة لحماية الخصوصية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب على تحديث منصته الشهيرة في العالم، بعدد من المميزات الجديدة التي يحتاجها المستخدمون.

وفقًا لتقرير WABetainfo، وهو الموقع المعنيّ بمتابعة شؤون التطبيق العالمي، والمختبر الأول لمميزاته الجديدة، فإن الإصدار التجريبي من أندرويد 2.19.183 يوفر ميزة جديدة تسمى “Hide Muted Status”.

ومن المقرر أن تمنحك هذه الميزة خيارًا لإخفاء تحديثات الحالة عن أشخاص محددين من قائمة جهات الاتصال، وذلك عن طريق الذهاب إلى قسم تحديث الحالة الصامتة، والضغط على خيار زر “إخفاء”.

وبمجرد تفعيل الميزة، يمكنك النقر فوق خيار “إخفاء” مرة أخرى لاستعادة الإعدادات السابقة ثم “ستظهر” الحالة بشكل اعتيادي.

وتأتي تلك التحديثات في إطار سعي المنصة الشهيرة لتطوير خدماتها بشكل رئيسي، لاسيما وأنها تنافس عددًا من التطبيقات الأخرى مثل فيسبوك ماسنجر وتليجرام وغيرها.