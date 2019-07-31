واتساب يستعد لإطلاق نسخة ثورية جديدة!

واتساب يستعد لإطلاق نسخة ثورية جديدة!

2019/07/31
الساعة 2:11 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تستعد شركة واتساب لإطلاق نسخة ويب جديدة تعمل دون الحاجة لرقم الهاتف.
وبحسب ما نقلت تقارير عن حساب “WABetaInfo” المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق “واتساب” على نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، تطور حاليًا شركة فيسبوك، التي تمتلك تطبيق واتساب، تطبيقاً متعدد المنصات يمكن استخدامه عبر متصفح الإنترنت عند إيقاف الهاتف الذي يعمل بنظام “أندرويد” أو “آي أو إس”.

ويمكن للأشخاص استخدام التطبيق الجديد للبقاء على تواصل مع الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال وذلك عندما يكونون في حالة تنقل، وفي نفس الوقت يحتاجون للتواصل مع آخرين.



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