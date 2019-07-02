واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

يختبر تطبيق التراسل الفوري واتساب، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة حالتهم مباشرةً على فيسبوك إنستجرام، حيث تُعد تلك الميزة جزءًا من برنامج تجريبي مُتوفر على أنظمة أندرويد وiOS.

وتشبه حالة واتساب قصص فيسبوك وإنستجرام التي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها، ويقوم تطبيق المراسلة حاليًا باختبار ميزة لمشاركة الحالات على منصتَي التواصل الاجتماعي مباشرة.

وحاليًا، بات مستخدمو واتساب لا يحتاجون إلى ربط حساباتهم على فيسبوك لمشاركة الحالات، وذلك بعد أن كشفت مجلة فيرج الأمريكية لأول مرة عن برمجة التطبيقات لمشاركة البيانات المتاحة على أندرويد وiOS، وستكون المشاركات أو الحالات من واتساب إلى أي تطبيق مملوك لفيسبوك.

ولن تتم مشاركة حالات واتساب على فيسبوك وإنستجرام تلقائيًا، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة حالات فردية أو تحديثات لتطبيقات أخرى، بما في ذلك خدمات غير تابعة لفيسبوك مثل جي ميل وجوجل فوتوز.