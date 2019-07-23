واتساب يطرح خدماته لشريحة جديدة من الهواتف

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

سمح تطبيق التراسل الفوري واتساب، مؤخرًا لمستخدمي نظام تشغيل الهاتف الذكي KaiOS، والذي يُستخدم في إصدارات مثل نوكيا 8110، وهو أحد الأجهزة التي حصلت على الخدمة في العام الماضي.

وحسب مجلة ذا فيرج الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا، فإن تلك الهواتف باتت لديها نسخة رسمية من واتساب، حيث بات من الممكن تنزيل التطبيق من KaiStore لأجهزة KaiOS المزودة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 256 ميجابايت أو 512 ميجابايت.

ويدعم إصدار KaiOS للتطبيق كلا من الاتصال والرسائل، ويشمل تشفيرًا من طرف إلى آخر تمامًا مثلما يفعل واتساب على أنظمة أندرويد وiOS.

وتم إصدار واتساب تدريجيًا لأجهزة مختارة من KaiOS على مدار العام الماضي، وكما وصل التطبيق في 2018 إلى هواتف JioPhone، التي تعمل على نفس نظام التشغيل.