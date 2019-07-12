واتساب يطرح ميزة انتظرها الملايين

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب، على إضافة ميزة جديدة تتعلق بالصور في منصته خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن قام بعدد من التطويرات الخاصة، والتي ساعدت في زيادة شعبيته بشكل رئيسي.

وكشفت التقارير الإعلامية المختلفة، استعداد واتساب لطرح ميزة التعديل مباشرة في الصور، وهي الخاصية التي كان عشاق استخدام منصة الدردشة الأشهر عالميًّا يفتقدونها في التعامل مع الوسائط المتعددة.

الميزة المنتظرة من واتساب تضمن بشكل رئيسي إمكانية تحرير الصور وإضافة عوامل التصفية والتعليقات التوضيحية والنص والرموز التعبيرية المحددة للصورة.

وتضمن تلك الميزة التي ينتظرها جمهور واتساب منذ سنوات طويلة إمكانية التعديل في الصور عبر خيارات مباشرة من القائمة الخاصة بالنافذة المحددة في التطبيق، وهو الأمر الذي يمنحه تفوقًا ملحوظًا على المنصات التقنية الأخرى.

وتساعد تلك الميزة الجديدة مستخدمي واتساب في العديد من أنواع الأغراض الشخصية والمهنية والتعليمية والتسويقية، خاصة أنها تضمن لهم التعديل في الصور بشكل مباشر دون الحاجة إلى تحميلها واستخدام برامج أخرى للتحرير والإضافة.