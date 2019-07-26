واتساب يكشف عن ميزته المنتظرة .. قريبًا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

بات في حكم المؤكد أن يكشف تطبيق التراسل الفوري واتساب عن واحدة من أهم مميزاته التي طال انتظارها خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وحسب صحيفة بزنس توداي الهندية، فإن تطبيق واتساب يعتزم بدء تفعيل خدمته الجدية لتحويل المدفوعات خلال العام الجاري، وذلك بعد أن تم الإعلان عن تلك الميزة خلال السنوات السابقة دون تفعيل واضح.

الميزة المعروفة باسم “واتساب باي” قد تكون حاضرة في العديد من البلدان التي يعمل بها التطبيق الشهير، وذلك ضمن مجموعة من المزايا التي يسعى واتساب لتقديمها لتحقيق عائد مادي.

ومن المتوقع أن تكون تلك التقنيات بالتعاون مع بعض البنوك والمؤسسات المعنية بتحويل الأموال، وذلك لتسهيل مهام المستخدمين في إرسال واستلام النقود.

ومن المتوقع أن يبدأ واتساب بتجريب تلك الميزة في عدد من البلدان بشكل أولي، قبل أن يتوسع في نشرها على مستوى العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة.