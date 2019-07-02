والد نيمار يصدم الجميع ويُحدد وجهة نجله المقبلة

المواطن - محمد سمعه

صرح والد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أن نجله يتجه للبقاء في صفوف النادي الباريسي في موسم 2019-2020.

وكانت تقارير صحافية عدة تحدثت عن أن نيمار لا يرغب في الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان، ويرغب في العودة لـ برشلونة الإسباني في صيف 2019.

وتحدث والد نيمار قائلًا في تصريحات نقلتها CANAL SUPPORTERS: ما يُقال حول اقترابه من الانتقال لـ برشلونة أمر لا يمكن تصديقه، وأنا باقٍ هنا في البرازيل مع نجلي حتى يعود إلى فرنسا مرة أخرى.

وأضاف والد نيمار: نيمار لن يترك باريس سان جيرمان.

ويذكر أن صحيفة LE PARISIEN الفرنسية كانت قالت بأن باريس سان جيرمان لن يُمانع في رحيل نيمار مقابل الحصول على 300 مليون يورو.

ويذكر أن نيمار دا سيلفا كان انضم لـ صفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.