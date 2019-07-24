وجهة جديدة تنتظر محمد السهلاوي

المواطن - محمد سمعه

يبحث اللاعب محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر السابق، عن الانضمام لأحد الأندية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن محمد السهلاوي كان أعلن رحيله عن نادي النصر بعد نهاية موسم 2018- 2019.

وقالت تقارير صحافية: إن محمد السهلاوي عرض خدماته على نادي الشباب من أجل الانضمام إلى الليث في الميركاتو الصيفي، وقبل انطلاق موسم 2019- 2020.

وتُوج محمد السهلاوي مع نادي النصر بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018- 2019.

ويذكر أن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، كان نفى في تصريح سابق اهتمام ناديه بضم محمد السهلاوي.

جدير بالذكر أن محمد السهلاوي شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أُقيمت في روسيا.

ارتبط اسم محمد السهلاوي مؤخرًا بالانضمام للنادي الفيصلي، خاصة بعد تعاقد العنابي مع اللاعبين إبراهيم غالب وخالد الغامدي نجمي النصر السابقين.