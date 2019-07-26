وجهة غير متوقعة لـ بيل بعد ترك الريال

المواطن - محمد سمعه

أصبح الويلزي غاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني، قريبًا من الانتقال لـ نادي جيانغسو سننج الصيني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي جيانغسو سننج الصيني قريبًا من التعاقد مع غاريث بيل لمدة ثلاث سنوات.

ومن المتوقع حصول غاريث بيل على 20 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد مع نادي جيانغسو سننج في الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من تألق غاريث بيل في مباراة الآرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني الودية، لكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اتخذ قرارًا بالاستغناء عن بيل.

وذُكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لم يعد يفكر في التعاقد مع غاريث بيل في صيف العام الجاري.

انضم غاريث بيل لصفوف ريال مدريد في صيف عام 2013 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.