وديًّا.. الأهلي يفوز على برافو بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره برافو السلوفيني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب باد بلوماو.

وبدأ المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مباراة الأهلي وبرافو بتشكيل مكون من؛ محمد العويس، عبدالله حسون، محمد خبراني، محمد آل فتيل، حسين عبدالغني، جوزيف دي سوزا، عبدالرحمن غريب، ألفيس ساريتش، سلمان المؤشر، دانييل ألكسيتش، وعمر السومة.

وسيطر لاعبو الراقي على اللعب، وتمكن النجم دانييل ألكسيتش من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وبرافو السلوفيني، بتقدم الفريق الأهلاوي بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، دفع المدرب الكرواتي برانكو باللاعب عثمان الحاج بدلًا من دانييل ألكسيتش، ونجح اللاعب البديل في تعزيز تقدم النادي الأهلي بهدف ثان في الدقيقة 48.

وأجرى برانكو عدة تغييرات، بدخول يزيد البكر، خالد البركة، عبدالباسط هندي، أدريلان سانتوس، عمر الزيني، يوسف الحربي، علي الأسمري، وهاني الصبياني، بدلًا من عبدالله حسون، عبدالرحمن غريب، محمد آل فتيل، محمد الخبراني، عمر السومة، جوزيف دي سوزا، سلمان المؤشر، وحسين عبدالغني.

وتمكن سلطان مندش من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 76، لتنتهي مباراة الأهلي وبرافو السلوفيني بفوز الراقي بثلاثية نظيفة.

وتُعد مباراة برفو السلوفيني الودية الخامسة التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر النمسا، حيث سبق أن واجه كلًّا من فرازدين الكرواتي، رودار فيلينيه السلوفيني، دارفوجراد السلوفيني وجاركوفو الصربي.