وديًّا.. الحزم يتعادل مع سيوفوك المجري

المواطن - مروة نبيل

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد نظيره سيوفوك المجري وديًّا بهدف لكل منهما، ضمن معسكر الفريق في سلوفينيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وجاء تشكيل الحزم في مباراة سيوفوك المجري كالتالي؛ داوود آل سعيد، مسعود بخيت، سيف حسين، عمر محمد، نايف موسى، مورالها، فارس العياف، غلاب العنزي، إدريس فتوحي، إبراهيما تانديا وخالد اللزام.

وبدأت مباراة الحزم ضد سيوفوك سريعًا، وتمكن الفريق الحزماوي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعبه نايف الموسى، قبل أن يتعادل الفريق المجري في الدقيقة 14.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، دفع المدرب دانيال إيسايلا بكل من؛ مالك عسله، نايف موسى، فاقنر اليماو، أحمد الشمراني، حامد المقاطي، حماد الشايع، ماهر المطيري، حسن الحبيب، عبدالعزيز الناشي، عبدالعزيز مجرشي ومنصور حمزي.

وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد في الشوط الثاني، وتحقيق فوز معنوي استعدادًا للموسم الجديد، إلا أن المحاولات لم تكن بالخطورة الكافية، لتنتهي مباراة الحزم ضد سيوفيوك المجري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.